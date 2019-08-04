أكد اللواء عماد أبوالعزايم، سكرتير مساعد محافظة الأقصر، ضرورة تطبيق إجراءات صارمة، لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع حدوث أي زيادات أو تلاعب في الأسعار خاصة بالنسبة للسلع الأساسية وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية، خلال عيد الأضحى.

كما وجه بتكثيف الحملات التفتيشية من مديرية الطب البيطري والتموين والصحة، للتأكد من سلامة السلع المعروضة وضمان توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة ومعاقبة المتلاعبين أو المخالفين بالمنافذ التي تم تجهيزها خصيصا بجميع أرجاء المحافظة، لبيع تلك السلع بالإضافة إلى الجمعيات الاستهلاكية لمنع أي اختناقات مع استمرار بيع اللحوم داخل الشوادر المنتشرة في ربوع المحافظة، واتخاذ عدة إجراءات استعدادا لعيد الأضحى.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده سكرتير مساعد محافظة الأقصر، بتوجيهات من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مع قيادات الأجهزة التنفيذية ومسؤولي التموين والطب البيطري ورؤساء المدن، لمتابعة استعدادات الأجهزة المحلية لعيد الأضحى المبارك.

ووجه أبوالعزايم، خلال الاجتماع، بضرورة تنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الصادر من مجلس الوزراء والخاص بالإستعدادات المكثفة لعيد الأضحي كما شدد علي ضرورة انعقاد غرفة عمليات المحافظة وداخل المدن بشكل دائم طوال ايام العيد موجهاً بضرورة المرور على المخابز بجميع أنواعها بصفة دورية ومستمرة للتأكد من المواصفات الخاصة برغيف الخبز وضبط عملية الإنتاج بما يتناسب واحتياجات المواطنين.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، خطة مديرية التموين لتوفير السلع والمنتجات واللحوم في الأسواق والسلاسل التجارية، وكذلك خطة تنظيم الحملات لمراقبة الأسعار والمنتجات وضبط عملية البيع والشراء ووقف حالات الغش التجاري والقضاء على التلاعب، لافتا إلى طرح كميات كبيرة من اللحوم المحلية والمستوردة داخل المجمعات بأسعار مناسبة.