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الأهلى يحدد شرط رحيل «حمودى» إلى أمريكا

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إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة على طريق "القصير - مرسى علم"

إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة على طريق "القصير - مرسى علم"

مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة لإعلان أعداد مصابي معهد الأورام بعد قليل

مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة لإعلان أعداد مصابي معهد الأورام بعد قليل

عميد "قصر العيني": استقبلنا 15 حالة نتيجة حريق محيط معهد الأورام

عميد "قصر العيني": استقبلنا 15 حالة نتيجة حريق محيط معهد الأورام

وزيرة الصحة تصل معهد ناصر لمتابعة حالة المصابين في حادث "معهد الأورام"

وزيرة الصحة تصل معهد ناصر لمتابعة حالة المصابين في حادث "معهد الأورام"

المنطقة الأزهرية بالإسكندرية: نعمل لضمان جودة التعليم في المعاهد

المنطقة الأزهرية بالإسكندرية: نعمل لضمان جودة التعليم في المعاهد

جامعة القاهرة: الانفجار نتيجة تصادم سيارتين أمام معهد الأورام

جامعة القاهرة: الانفجار نتيجة تصادم سيارتين أمام معهد الأورام

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"مهاب" محامٍ صباحا وبائع أحذية ليلا: "مشروعنا اتكلف 5 آلاف جنيه"

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احتجاز ناقلة وسقوط مقاتلة إيرانية.. ماذا يحدث بمياه الخليج منذ الصباح؟

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