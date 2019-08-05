قالت مصادر أمنية في مديرية أمن القاهرة، إن قيادات المديرية انتقلت إلى موقع الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام في منطقة المنيل، وأن 15 سيارة إطفاء وإسعاف توجهت إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر أنه جارٍ السيطرة على ألسنة اللهب التي اشتعلت في محيط معهد الأورام، وإخطار النيابة العامة للانتقال والمعاينة.

وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، ناتج عن اصطدام سيارات أمام المعهد.

وكانت ترددت أنباء عبر مواقع التواصل بأن الانفجار وقع داخل المعهد نتيجة انفجار خزان أكسجين، إلا أن جامعة القاهرة نفت ذلك، حيث أكد المكتب الإعلامي للجامعة، أن المعلومات المبدئية لسماع دوي انفجار ناحية معهد الأورام التابع للجامعة تؤكد أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام.

ونفى المكتب الإعلامي للجامعة، أي حديث عن انفجار داخل معهد الأورام، مشيرا إلى أن الانفجار وقع نتيجة حادث التصادم بالشارع الرئيسي أمام المعهد وليس بداخله كما يحاول البعض التصريح بذلك، مشيرا إلى أن الحماية المدنية وهيئة الإسعاف تقوم بعملها حاليا لاحتواء الأمر.