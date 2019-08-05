قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن اللواء محمد منصور مدير أمن العاصمة، كلف فريقا من ضباط المباحث للكشف عن هوية قائد السيارة التي تسببت في الحادث الذي أسفر عن إصابة ووفاة أكثر من 20 شخصا، وتحطم 6 سيارات، وأشار المصدر إلى أن قائد السيارة كان من ضمن الضحايا، وتم جمع أشلائه من مكان الحادث.

وأشار المصدر إلى أن الحادث ليس جنائيا، وأنه تم جمع كاميرات المراقبة الخاصة بإشارات المرور، والتي رصدت الحادث بالكامل بالإضافة لأقوال شهود العيان، الذين أكدوا أنه أثناء سير السيارات حدث الانفجار نتيجة سير سيارة عكس الاتجاه بطريقة مسرعة واصطدمت بسيارتين ملاكي ما أدى إلى الانفجار.

وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، ناتجًا عن اصطدام سيارات أمام المعهد، ما أسفر عن مصرع 16 مواطنًا وإصابة 21 آخرين.

وكانت ترددت أنباء عبر مواقع التواصل بأن الانفجار وقع داخل المعهد نتيجة انفجار خزان أكسجين، إلا أن جامعة القاهرة نفت ذلك، حيث أكد المكتب الإعلامي للجامعة، أن المعلومات المبدئية لسماع دوي انفجار ناحية معهد الأورام التابع للجامعة تؤكد أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام.

ونفى المكتب الإعلامي للجامعة، أي حديث عن انفجار داخل معهد الأورام، مشيرا إلى أن الانفجار وقع نتيجة حادث التصادم بالشارع الرئيسي أمام المعهد وليس بداخله كما يحاول البعض التصريح بذلك، مشيرا إلى أن الحماية المدنية وهيئة الإسعاف تقومان بعملهما حاليا لاحتواء الأمر.