نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في إعادة طفل متغيب إلى أهليته عقب العثور عليه بدائرة قسم شرطة عين شمس، حيث تبلغ للقسم من أحد المواطنين بعثوره على طفل يبلغ من العمر 8 سنوات متغيب عن أسرته.

على الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة العثور على أهليته، حيث جرى تعميم نشرة بصوره بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمديرية، وأسفرت الجهود عن التوصل لوالد الطفل (بائع - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى)، جرى استدعائه وتسليمه نجله عقب أخذ التعهد اللازم لحسن رعايته.

وقدم والد الطفل الشكر للأجهزة الأمنية على الجهود المبذولة في إعادته.