"حاولنا إنقاذ الضحايا".. رجال الإسعاف أمام مستشفى هرمل يتحدثون عن حادث معهد الأورام

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الأهلى يحدد شرط رحيل «حمودى» إلى أمريكا

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مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

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