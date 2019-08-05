"حاولنا إنقاذ الضحايا".. رجال الإسعاف أمام مستشفى هرمل يتحدثون عن حادث معهد الأورام

هدوء تام يسيطر على الأجواء، أمام مستشفى دار السلام للأورام "هرمل"، في وجود مكثف لسيارات الإسعاف التي نقلت بعض الحالات المصابة إثر انفجار محيط معهد الأورام، أمس.

وشهد محيط المستشفى نشاطا بالغا من رجال الإسعاف المتواجدين أمام مستشفى "هرمل" لنقل الحالات المصابة من حادث معهد الأورام لتلقيها العلاج اللازم، وقال محمد سعيد أحد رجال الإسعاف المسؤولين، في تصريح لـ"الوطن"، إن المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى عددهم 5.

وأضاف "سعيد" أنه جاء من القليوبية على سبيل الدعم: "نقلت حالات من معهد ناصر عشان العدد هناك زيادة، منهم واحدة كانت محجوزة ومجراش ليها حاجة"، فيما أوضح رجل الإسعاف رضا أحمد سليمان، أن الحالات التي تم نقلها إلى مستشفى هرمل، هم الأقل خطورة من غيرهم، أما الحالات الحرجة فذهبت إلى معهد ناصر والمنيرة.

وتابع: "بنحاول نغطي الحادثة كلها ونسعف كل المصابين ونلحق أي روح من الموت، الموضوع كبير ومكنتش أتخيله كده".

وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، ناتجًا عن اصطدام سيارات أمام المعهد، وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الحادث أسفر عن مصرع 19 مواطنًا وإصابة 30 آخرين، بينهم 5 حالات حرجة، مشيرة إلى احتمالية وجود جثث في مياه النيل.

وكانت ترددت أنباء عبر مواقع التواصل بأن الانفجار وقع داخل المعهد نتيجة انفجار خزان أكسجين، إلا أن جامعة القاهرة نفت ذلك، حيث أكد المكتب الإعلامي للجامعة، أن المعلومات المبدئية لسماع دوي انفجار ناحية معهد الأورام التابع للجامعة تؤكد أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام.

ونفى المكتب الإعلامي للجامعة، أي حديث عن انفجار داخل معهد الأورام، مشيرا إلى أن الانفجار وقع نتيجة حادث التصادم بالشارع الرئيسي أمام المعهد وليس بداخله كما يحاول البعض التصريح بذلك، مشيرا إلى أن الحماية المدنية وهيئة الإسعاف تقومان بعملهما حاليا لاحتواء الأمر.