مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين بطلق ناري في تجدد خصومة ثأرية بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع إطلاق نيران بين عائلتين بسبب خصومة ثأرية بقرية بني محمديات دائرة المركز ووقوع وفيات ومصابين، وبالانتقال تبين صحة الواقعة وتمت السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النيران، وأسفر تبادل أطلاق النار عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهما شخص ليس من أبناء العائلتين توفي بطلق ناري طائش، وإصابة 5 آخرين من أبناء العائلتين.

وحُرر المحضر اللازم وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.