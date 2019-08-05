شهد عدد من البنوك تباين في أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 5 أغسطس 2019.

وتقدم "الوطن" لقرائها استمرارًا للخدمات التي تقدمها يوميًا، متوسط أسعار العملات مثل الدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو والدرهم الإماراتي والجنيه الإسترليني في عدد من البنوك:

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، وسجل بنك بلوم نحو 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو

كما سجل سعر اليورو في بنك بلوم نحو 18.22 جنيه للشراء و18.41 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.23 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم نحو 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس نحو 4.48 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك عودة نحو 4.40 جنيه للشراء، و40.43 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك بلوم نحو 20.07 جنيه للشراء و20.23 جنيه للبيع، وسجل في بنك كريدي أجريكول نحو 20.06 جنيه للشراء و20.22 جنيه للبيع.