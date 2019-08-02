تباينت أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 2 أغسطس الحالي في عدد من البنوك، وجاءت أسعار العملات:

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في بنك بلوم نحو 18.42 جنيه للشراء و18.56 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.23 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك بلوم نحو 20.07 جنيه للشراء و20.23 جنيه للبيع، وسجل في بنك كريدي أجريكول نحو 20.06 جنيه للشراء و20.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك عودة نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم نحو 4.50 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس نحو 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، وسجل بنك بلوم نحو 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.