سعر اليورو اليوم في مصر

شهد سعر اليورو تباينًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم 5 أغسطس الحالي، وتقدم "الوطن" سعر صرف اليورو اليوم في عدد من البنوك الخاصة والحكومية مثل بنك التعمير والإسكان وبنك مصر وبلوم والبركة على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان 18.14 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.30 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة 18.25 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني 18.31 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

سجل سعر اليورو في بنك بلوم 18.22 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.