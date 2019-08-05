تستعرض "الوطن" متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الإثنين 5 أغسطس الجاري، وذلك في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.36 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 4.37 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.