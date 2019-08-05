أغلق عناصر من ميلشيات الحشد الشعبي، الطريق بين الموصل وأربيل احتجاجا على قرار رئيس الوزراء العراقي سحب الميليشيات من سهل نينوي، وذلك وفق ما نقلت فضائية "سكاي نيوز العربية"، عن مراسلها.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، قد أعلن إطلاق المرحلة الثالثة من عملية إدارة النصر، وذلك حسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز".

"عبدالمهدي" أطلق المرحلة الثانية في يونيو الماضي، لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال بغداد، والمناطق المحيطة بها التابعة لمحافظات ديالي وصلاح الدين والأنبار، تشارك فيها مختلف قطاعات وفروع القوات الأمنية العراقية، إضافة إلى الفرقة المدرعة وميليشيات الحشد الشعبي.