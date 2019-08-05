وزير التنمية المحلية: إزالة كل تراكمات القمامة من شوارع مصر قريبا

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الفترة المقبلة ستشهد إزالة كل التراكمات التاريخية والمخلفات من الشوارع.

وأضاف وزير التنمية المحلية، في مؤتمر صحفي له بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، أن الشوارع كان بها 12 مليون طن من تراكمات القمامة تقريبا، وتم إزالة جزء كبير منها، في حين أنه يتولد في البلاد 26 مليون طن سنويا.

وقال "شعراوي": "أهم شيء هو رضا المواطن عن منظومة المخلفات في الفترة المقبلة، فهو هدفنا وما نعمل من أجله"، موضحا أن منظومة المخلفات الجديدة ستعمل لـ4 سنوات، وستسعى الدولة لاستمراريتها، واستدامتها.