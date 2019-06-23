قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه جرى الانتهاء من إعداد المخططات اللازمة لـ27 محافظة لوضع منظومة جديدة للتعامل مع المخلفات الصلبة البلدية، مشيره إلى أنه جرى البدء في وضع البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة من خلال إنشاء محطات وسيطة "ثابتة ومتحركة" ومصانع لتدوير القمامة ومدافن صحية.

وأشارت إلى أن جهاز تنمية إدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع نفذا نموذجا تجريبيا للمحطة الوسيطة لتعمم على جميع محافظات الجمهورية، ومن المقرر إنشاء 57 محطة وسيطة.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لبحث ومناقشة استعدادات المحافظة بالتعاون مع وزارة البيئة لمواجهة نوبات التلوث الحاد "السحابة السوداء" التي تنتج عن عمليات حرق قش الأرز، وآلية العمل اللازمة لإحكام الرقابة والسيطرة على عمليات الحرق من خلال تحديد أماكن تجميع قش الأرز وصرف حوافز للملتزمين، وتطبيق القانون بتوقيع الغرامات على المخالفين.

"فؤاد": البيئة ليست تحديا وإنما تمثل قيمة مضافة للحفاظ على مواردنا الطبيعية

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة تؤدي دورا توعويا وإعلاميا لرفع الوعي بأهمية تطبيق منظومة النظافة الجديدة وتدريب الشباب على المشاركة في المنظومة من خلال إكسابهم المهارات الفنية والأساليب الحديثة والعمل في منظومة إعادة تدوير المخلفات، مؤكدة "أن البيئة ليست تحدي وإنما تمثل قيمة مضافة للحفاظ على مواردنا الطبيعية نستغلها الاستغلال الأمثل فمن خلالها استطعنا توفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى الدخل والناتج القومي".

وأوضحت الوزيرة أن زيارتها لمحافظة الشرقية اليوم جاءت للإطمئنان على أعمال رفع المخلفات وتراكمات القمامة بمقلب القمامة بمنطقة الفدان بمنيا القمح تمهيداً لتسليمه للهيئة العربية للتصنيع لإنشاء محطة وسيطة والبدء في تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة.

وأكدت الوزيرة أنه جرى الانتهاء من تطوير 19 نموذجا لمكمورة متطورة لمكامير الفحم، وجرى مد فترة السماح لـ6 أشهر لبعض أصحاب المكامير لتوفيق أوضاعهم طبقاً للاشتراطات البيئية والصحية للحفاظ على البيئة والحد من مخاطر التلوث.

وأكد محافظ الشرقية أن زيارة وزيرة البيئة تأتي لمتابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار إلى أن الهدف من المخطط هو الجمع الأولي ونظافة الشوارع في مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، فضلاً عن النقل الثانوي للمخلفات من خلال إنشاء المحطات الوسيطة ومحطات المعالجة والتدوير علاوة على التخلص الآمن منها من خلال إنشاء المدافن الصحية.

وأضاف أن المحافظة بدأت في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة المخلفات الصلبة ‏ورفع كفاءة المنظومة البيئية بمشاركة جهاز شؤون البيئة وإدراتي البيئة ‏والنظافة، وذلك للتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للمخلفات الصلبة بمختلف مراكز ‏المحافظة.‏

وأوضح المحافظ أن إجمالي المتولد اليومي من المخلفات الصلبة من الجمع الأولي ‏يبلغ نحو 4400 طن/ يوم بنطاق المحافظة التي يجري نقلها إلى المقالب ‏الوسيطة بـ11 مركزاً، وهي "الزقازيق – الإبراهيمية - القنايات - ديرب ‏نجم – ههيا - أبو كبير - فاقوس - كفر صقر - أولاد صقر- منيا القمح- مشتول ‏السوق"، ومنها إلى مصانع تدوير المخلفات التي يبلغ عددها 4 بمراكز "الزقازيق- أبوكبير- بلبيس- القرين"، ليجري دفعها بعد ذلك إلى المدفن ‏الصحي بالخطارة المكون من خليتين.