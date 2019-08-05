أعلن الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، صدور القرار الوزاري للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 3310 لسنة 2019، بتاريخ 4/8/2019، والذي يتضمن الموافقة على بدء الدراسة بكلية الطب البشري بجامعة النهضة بدءا من العام الدراسي المقبل 2019 – 2020.

وقدمت إدارة الجامعة برئاسة الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة، ودعم المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس الأمناء، كافة الإمكانيات المطلوبة لتقديم تعليم طبي متميز بالتعاون مع أفضل جامعات أوروبا.

ووقعت الجامعة في ديسمبر الماضي اتفاقية شراكة مع جامعة فيينا الطبية في مجالات التطوير والإنشاء والبحث العلمي والمناهج، وجاء ذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة للنمسا، فتقوم الجامعة النمساوية باعتماد شهادات كلية الطب بجامعة النهضة، والإشراف على المناهج الدراسية وتدريب الطلاب وعملية التقويم والامتحانات وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

وجاءت هذه الشراكة تنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص شروط الموافقة على إنشاء كليات وجامعات جديدة بضرورة حصولها على توأمة مع واحدة من جامعات العالم المتقدمة في التصنيف الدولي.

يذكر أن جامعة فيينا تعد من أقدم الجامعات بأوروبا ويرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1365، ولديها خبرة طويلة في التعليم الطبي تمتد إلى 750 عاماً، و جاء تصنيفها في عام 2016 في المركز الخامس عشر على مستوى الجامعات الأوروبية، و49 على مستوى جامعات العالم، وتجري في العام الواحد حوالي 100 ألف عملية جراحية، ومن أبرز خريجيها العالم النفسي الشهير سيجموند فرويد، وعالم الفيزياء الشهير إروين شرودنجر، بالإضافة إلى حصول عدد كبير من خريجيها على جائزة نوبل.

وقال الدكتور طارق سعيد عميد الكلية، إن الكلية تأخذ بنظام الدراسة الحديث الذي أقرته وزارة التعليم العالي 5+2، خمس سنوات دراسية يتبعها عامان من التدريب الإلزامي، كما تطبق الكلية نظم التعليم التكاملي، وسيتم تدريب الطلاب عمليا منذ العام الأول للدراسة.