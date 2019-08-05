تابع الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة حتى صباح اليوم، الوضع بالمعهد القومي للأورام التابع للجامعة أثر حادث الإنفجار الذي وقع بمحيط المعهد مساء أمس الأحد، وتفقد المعهد من داخله، كما تفقد حالة المصابين بقصر العيني، واستقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي في موقع الحادث، لتفقد المعهد والمصابين بالقصر العيني.

ووفقاً لبيان وزارة الداخلية، فإن الحادث نتج عن اصطدام سيارة مسرعة عكس الاتجاه بثلاث سيارات أمام المعهد القومي للأورام، الأمر الذي أدى لحدوث انفجار ضخم نتيجة الاصطدام، وأسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين وإلحاق ضرر بالغ بواجهة المبنى الإداري للمعهد، وتهشم زجاج بعض غرف المرضى.

وقرر رئيس الجامعة تشكيل لجنة هندسية فنية ولجنة طوارئ وغرفة عمليات للمتابعة، وتتكون اللجنة الهندسية الفنية من أساتذة كلية الهندسة بالجامعة، برئاسة الدكتور هانئ الهاشمي، ولجنة الطواري وغرفة عمليات المتابعة برئاسة الدكتور محمد الخشت، وعضوية كل من عميد معهد الأورام، وعميد كلية الطب، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، ومدير المستشفيات ومدير عام الأمن الإداري.

ووجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بسرعة البدء في إصلاح التلفيات، حيث تم التواصل مع شركة وادي النيل والمقاولون العرب فجرٱ لبدء العمل، وشدد على استئناف العمل فورا والتعامل مع المرضى ودعم المستشفى بموارد بشرية من جهات الجامعة الأخرى لتأمين المعهد وسرعة استئناف العمل.

وكان رئيس جامعة القاهرة قد أجرى جولة عقب الحادث، تفقد خلالها الوضع بالمعهد على إثر الانفجار الذي وقع بالشارع الرئيسي أمام المعهد، معلنا حالة الطوارىء واستدعاء الطواقم الطبية لرعاية مرضى المعهد، والوقوف عن كثب على آخر التطورات.

وأكد المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة فى وقت سابق، أن المعلومات الأولية عن الحادث تشير إلى حدوث تصادم بين أكثر من سيارة نتيجة سيارة جاءت من الاتجاه المعاكس، الأمر الذى أسفر عن دوي انفجار ضخم، وتفحم عدد من السيارات، ووقوع العديد من الإصابات بين المارة، مضيفٱ أن الحادث وقع ناحية المبنى الإداري الذي تضرر، وتم اتخاذ إجراءات احترازية بنقل عدد من المرضي لمراكز أخرى، ورفع حالة الطوارئ بمستشفيات قصر العيني لاستقبال أي مصابين من مصابي الحادث.