باشات: مصر في عهد السيسي لديها إرادة سياسية لتحقيق السلام بالقارة

قال النائب حاتم باشات عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وعضو لجنة التعاون الدولي وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقي، إن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء قبل رئاسته للاتحاد الأفريقي أو بعده، لديها إراداة سياسية لمواصلة المساهمة الفاعلة في العمل الأفريقي الجماعي؛ لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستامة والشراكة بين دولها، إلى جانب التحرك على المستوى الثنائي مع بلدانها لتعزيز المصالح المتبادلة.

وأضاف باشات، في كلمته، خلال اجتماع لجنة التعاون والعلاقات الدولية التابعة للبرلمان الأفريقي، اليوم بمقر مجلس النواب، أنه يجب التوصل إلى حلول لمعالجة قضايا ومشكلات القارة والحد من التدخلات الخارجية "المشبوهة"، موجهًا التحية إلى أثيوبيا لاحتضانها الاتفاق السوداني مؤخرا على أراضيها.

وقال إنه على الرغم من إيجابيات احتواء النزاعات داخل القارة فإن هناك ضرورة ملحة لتفعيل الجهود لمواصلة مواجهة التحديات وأهمها الإرهاب والتطرف والظواهر العابرة للحدود، مشددًا على أهمية استقرار الأوضاع في السودان والجزائر وباقي بلدان القارة والتحذير من انعكاسات عدم الاستقرار على الأوضاع الأمنية.

وأشار عضو البرلمان الأفريقي، إلى ضرورة قيام أحزاب أفريقيا بالتوعية داخل دولها وتعزيز التوجه نحو الأمن والاستقرار واقتراح حلول للمشكلات وتشجيع المعارضة البناءة، مشددًا على ضرورة تفعيل التوصيات التي ستخرج عن اجتماع اللجنة وتنفيذها.

ونقل باشات، تحيات سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، إلى اللجنة التي انعقدت صباح اليوم، وطالبها بوضع تطورات القضية الفلسطينية كموضوع دائم في الدورة القادمة للاتحاد الأفريقي التي ستقام في الكونغو برازفيل.