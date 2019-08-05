شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، حملة اعتقالات طالت 13 مواطنا على الأقل من الضفة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، 4 فلسطينيين.

وذكرت الوكالة أنّ قوات الاحتلال اعتقلت: فايز محيسن، وجهاد بدر، من بلدة العيسوية، فيما اعتقلت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية شابين (لم تعرف هويتهما) في شارع السلطان سليمان الواقع بين بابي العامود والساهرة من أبواب القدس القديمة، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، 5 فلسطينيين بينهم طفلا من مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية، وسلّمت آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأنّ قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب واعتقلت الشبان جمال هاشم جنازرة، وايهاب كمال جوابرة، واحمد رأفت البدوي، وعنان الشريف، والطفل عبيدة أكرم جوابرة، بعد ان داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

كما سلّمت قوات الاحتلال في المخيم ذاته، محمد ناصر البدوي وعلي حسن الشريف وأُبيّ جوابرة وإياس هاني جعارة، بلاغات لمراجعة مخابراتها، وفتشت عدة منازل عرف من أصحابها توفيق لافي، وأحمد أبو سل، والمبعد جهاد جعارة.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني عصام العالول ونجله ليث بعد أن داهمت منزلهما في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مؤمن راتب العمور (18 عاما)، ومحمود علي العمور (19 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وفتشتهما.