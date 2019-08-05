اتهمت دولة الاحتلال الإسرائيلي حركة "حماس"، بإطلاق عدد غير محدد من الصواريخ التجريبية من قطاع غزة باتجاه البحر، صباح اليوم، وهي صواريخ متوسطة المدى، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".