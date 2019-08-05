إصابة 5 مواطنين وانهيار 4 بلكونات إثر انفجار ماسورة غاز شرق الإسكندرية

أصيب 5 أشخاص، اليوم الاثنين، أثر انفجار ماسورة غاز طبيعي بأحد الشقق السكنية بشارع 10 أمام مسجد أحمد الرفاعي، والمتفرع من شارع 30 العصافرة قبلي، شرقًا، بالإضافة لانهيار 4 بلكونات بالطابق الأول.

كان اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، بورود من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 5 أشخاص أثر انفجار ماسورة غاز، بدائرة القسم، شرقًا.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنتزة ثان وبرفقتهم قوات الحماية المدنية بمعداتهم وسيارات الإسعاف ومسئولي الحي إلي محل البلاغ، وتبين بالفحص احتراق محتويات شقة وانهيار 4 بلكونات بالشارع المشار إليه، وإصابة 5 أشخاص جري إسعافهم.

على الفور تمكنت قوات من الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي نشب بشقة بالطابق الثالث بعد حدوث تسريب وانفجار ماسورة غاز طبيعي.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وإخطار شركة الغاز الطبيعي لغلق المفتاح العمومي، وإخطار عمليات المحافظة وحي المنتزه ثان لاتخاذ اللازم، وتم وضع حواجز حديدية لتأمين المارة بالطريق العام، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال الدكتور محمد عرابي رئيس هيئة مرفق الإسعاف، لـ"الوطن"، إن إجمالي عدد المصابين 5 أشخاص، مؤكدًا بأنه تم نقل مصاب بحروق إلى مستشفيا أبو قير العام، بالإضافة إلى 4 حالات مصابين باختناقات خفيفة تم اسعافهم في المكان.