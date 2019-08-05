نعى الإعلامي إبراهيم فايق، مُقدم برنامج "نمبر وان" عبر شبكة تليفزيون "النهار"، ضحايا حادث معهد الأورام، والذي وقع مساء أمس الأحد، وأسفر عن سقوط 19 شخصًا و30 مصابًا.

وكتب "فايق" عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "خالص العزاء في مصابنا الأليم بحادث معهد الأورام.. ربنا يجعلها آخر الأحزان ويحفظ مصر وأهلها من كل شر".

https://twitter.com/IbrahimFayek/status/1158322402515922944

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء أمس الأحد، نتج عن اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، بـ3 سيارات، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مصرع 19 مواطنًا وإصابة 30 آخرين بالإضافة إلى "كيس أشلاء"، مؤكدة تحويل 34 حالة من معهد الأورام إلى معهد ناصر والمنيرة ومستشفى دار السلام للأورام لإخلاء المعهد، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.