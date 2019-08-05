نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بتوقعات درجات الحرارة غدا الثلاثاء، وذاكرت أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وعن الشبورة المائية ذكر البيان، أنها تقل نهارا على مناطق شمال البلاد، مع ظهور سحب منخفضة على السواحل الشمالية.

وفيما يلي بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة: 26 36

الإسكندرية: 24 31

طنطا: 25 35

مطروح: 24 31

العريش: 24 32

شرم الشيخ: 30 38

الغردقة: 31 38

الأقصر: 28 41

أسوان: 30 42

رفح: 23 32

السويس: 26 37

بلطيم: 25 31

الطور: 28 37

دمياط: 25 32

نويبع: 29 37

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية

مكة: 29 39

المدينة: 28 41

دمشق: 16 36

بيروت: 26 31

غزة: 23 31

مسقط: 31 35

الجزائر: 25 31

اسطنبول: 21 29

بكين: 24 30

باريس: 71 24

روما: 18 32

لندن: 14 23

واشنطن: 22 32

بغداد: 30 45