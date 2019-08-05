أعلن الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية برئاسة مجدي البدوي، استعداده للمشاركة في مبادرة حياة كريمة، والتي أعاد طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، أثناء فعاليات مؤتمر الشباب السابع، وبذلك تكون أول منظمة عمالية تشارك في المبادرة.

وقال مجدي البدوي: "سنسعى خلال الفترة المقبلة التنسيق مع أطراف المشاركة الاجتماعية من الشباب المتطوع والمؤسسات لحكومة ووزارتي التضامن والتخطيط بالإضافة إلى الهيئات الأهلية وذلك لزيادة فاعلية المبادرة".

وأضاف البدوي أن الاتحاد سيقوم بعملية رصد ومتابعة وتلقي ردود فعل المواطنين ونقلها إلى الجهات المسؤولة حتى يجرى تصحيح الأخطاء أولا بأول؛ لضمان نجاح المبادرة، مؤكدا أن اتخاذ القرار بالمشاركة في المبادرة يأتي بدافع إنساني إلى جانب الدافع الوطني، حيث إنها تعمل على سد الفجوة التنموية بين القرى وبعضها بالإضافة إلى الاستثمار.

واعتبر رئيس الاتحاد المحلي في الإسكندرية أن تنمية الإنسان خطوة جديدة على طريق العدالة الاجتماعية التي يسعى الرئيس السيسي لتحقيقها، وهو ما وضح من خلال تطوير منظومتي الصحة والتعليم وإقامة مشروعات كبرى لتقليل نسبة البطالة، بالإضافة إلى تطوير منظومة التأمين الاجتماعي من خلال قانون جديد.

وأكد مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والإعلام، أن النقابة تسعى جاهدة؛ للمشاركة أيضًا في مبادرة حياة كريمة، من خلال التنسيق مع اللجان النقابية بالمحافظات.