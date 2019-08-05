أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعدادات الى الدرجة القصوى بالجهاز التنفيذي والأمني بالمحافظة، والمستشفيات، ومرفق الإسعاف، وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وعقد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك .

وشدد محافظ سوهاج على التواجد الأمني بمحيط المنشآت الحيوية بالمحافظة والميادين العامة والمتنزهات، وتأمين ساحات صلاة العيد بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وأماكن تردد المواطنين من أول أيام العيد وحتى نهاية اجازة العيد، مشيراً إلى تشكيل لجنة للمرور المستمر مكونة من قيادات المصالح الحكومية من مديريات وهيئات وشركات ومؤسسات، على مدار الـ 24 ساعة .

وأكد محافظ سوهاج على جاهزية المجازر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرا الى توافر 27 مجزر موزع على جميع مراكز المحافظة تخضع تحت اشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية، كما تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية بالمراكز لتلقي الشكاوي، ومتابعة اعمال الذبيح داخل المجازر خلال ايام العيد، علي أن يتم وقف جميع الراحات والإجازات خلال أيام العيد، حرصا على استمرار العمل على مدار 24 ساعة.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقري، والطب البيطري، والأمن، والصحة، والبيئة لوضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحي، بالإضافة الى تجهيز الحدائق العامة لفتحها أمام الجمهور، ورفع درجة الاستعداد بالإدارات والمرافق العامة وتشكيل فرق للطوارئ بمرافق المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، مع تشكيل غرفة عمليات للمتابعة، ومراجعة منظومة النظافة ورفع القمامة يومياً من الحدائق العامة وأماكن التجمعات، ومتابعة المعديات النيلية، واللنشات، والمراكب الشراعية في النيل، والمراسي والعائمات بأنواعها من حيث توافر التراخيص والسلامة الإنشائية والتجميل.

وشدد "الأنصاري" على تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز، والتأكد من توافر الخبز، وشن حملات مفاجئة على المطاعم، وسلاسل "السوبر ماركت"، والجزارة لضبط السوق، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما قرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، برئاسة سكرتير عام المحافظة، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، تتلقى الغرفة بلاغات غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد.