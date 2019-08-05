استقبلت الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي قبل قليل، بعثة وزارة التضامن وعددهم 30 حاجا، استعدادا للمغادرة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام.

واستقبل البعثة فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران ووزارة الطيران المدني.

وكانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت ختام رحلاتها إلى الأراضي المقدسة رسميا اليوم، وذلك بنقل 74 ألف حاج من حجاج بيت الله الحرام على متن 350 رحلة جوية.

وتسير الشركة اليوم 23 رحلة جوية إلي كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 2100 حاج، بواقع 12 رحلة إلى جدة، ونقل 2300 حاج بواقع 11 رحلة إلى المدينة المنورة، لنقل 4400 حاجًا من حجاج الهيئات وشركات السياحة وحج أفراد، بخلاف رحلات العمل.

ووصل إلى الأراضي المقدسة بنهاية رحلات أمس جميع حجاج قرعة وزارة الداخلية، وجمعيات وزارة التضامن الاجتماعي، وتشهد الساعات القادمة سفر بعض رحلات الحج السياحي السريع، على أن تبدأ مرحلة العودة من مطاري جدة والمدينة المنورة، اعتبارا من 14 أغسطس الحالي.