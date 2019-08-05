كشف غموض العثور على جثة سيدة مطعونة بترعة في دمياط

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن في دمياط ظروف وملابسات حادث العثور على سيدة مسدد لها عدة طعنات وملقاة بإحدى الترع بدائرة مركز فارسكور حيث تبين وجود علاقة غير شرعية بينها وبين القتيل.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى مركز شرطة فارسكور صباح أول أمس بلاغا يفيد بالعثور على جثة مجهولة، بها عدة طعنات لسيدة تبلغ من العمر 30 عام ملقاه بترعة بتفتيش السرو، وبناء على تعليمات اللواء حسام الباز مدير مباحث دمياط أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد حسام رشدي رئيس مباحث المديرية ضم العقيد أحمد سلامة وكيل إدارة البحث دمياط والمقدم محمد المليجي رئيس مباحث فارسكور.

ومن خلال نشر الصور في كافه الأماكن توصل فريق البحث بأن الجثة لسيده تدعى "شوقية.ش.ب" ومقيمة بقرية الرحامنة دائرة المركز ومن خلال تكثيف جهود البحث فقد توصلت التحريات لمرتكب تلك الواقعة وهو المدعو "عوض.ع.إ" 35 عام سائق توك توك مقيم ذات القرية حيث تربطهما علاقة غير شرعية كانت دافعا لارتكاب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وأعترف بالواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم مطواة والتوك توك وسيلة النقل المستخدمة في نقل جثمان الضحية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4163 إداري مركز فارسكور لسنة 2019م.