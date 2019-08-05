بدأت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، في إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين لجامعة حلوان في العام الجامعي الجديد 2019 - 2020.

قال الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، إنه جرى تفعيل خدمة حجز مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الجامعي 2019 - 2020 على الموقع الإلكتروني للجامعة، مؤكدا وجود جميع الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب في أثناء التقديم على الموقع.

وأكد أنه جرى تجهيز مبنى رقم 7 بالإدارة الطبية في الحرم الجامعي لاستقبال الطلاب، مع مراعاة توفير كل سبل الراحة للطلاب الجدد، وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم.

وحددت الجامعة خطوات وشروط إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد وهي:

1- يقوم الطالب بالدخول على رابط حجز موعد الكشف الطبي http://App2.helwan.edu.eg/Detmed والذي يجرى فتحه للطلاب اعتبارا من يوم الخميس 1 أغسطس 2019.

2- يسجل الطالب بياناته وهي الاسم والرقم القومي والكلية والنوع ثم تطبع استمارة الكشف الطبي، والمحدد عليها موعد الكشف باليوم والساعة.

3- على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي احضار استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الإلكتروني وصورة بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.

4- التوجه لإجراء الكشف الطبي للطلاب، بالإدارة الطبية ومقرها مبنى رقم 7 بالحرم الجامعي للجامعة، لجميع الطلاب المرشحين وفقا للمواعيد المحددة بالاستمارة المطبوعة؛ لتوقيع الكشف الطبى عليهم اعتبارا من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرا، ويمكن للطالب اصطحاب فرد واحد فقط كمرافق خلال إجراءات الكشف الطبي.