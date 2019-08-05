أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان اليوم، عن تسجيل اختبارات القدرات المؤهلة لبعض الكليات، والتي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب الشهادات الفنية "الصناعية".

وأعلنت الوزارة، لأول مرة عن أداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية الآتية:

- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.

- بالإضافة إلي (كليات الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون")، وذلك في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.

على أن يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة(عمارة - فنون ) - الكليات التكنولوجية) اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 8 أغسطس حتى يوم السبت الموافق 17 أغسطس، علي أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم الأحد الموافق 18 أغسطس حتي يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس.

خطوات تسجيل اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من هنـــــا، ثم إلي صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي:

- رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية.

- كود التنسيق والرقم السري لطلاب المعاهد الفنية الصناعية.

2- ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم السري) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

3- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

4- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار.

5- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

6- يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطاق توزيعهم الجغرافي (أ) ولا يسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.

7- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

8- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

9- تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصاً على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

أماكن أداء الاختبارات والتخصصات المطلوبة

شروط التقدم للاختبارات

1- يسمح لجميع طلاب المدارس المتقدمة والمعاهد الفنية (الصناعية) التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية – الفنون الجميلة "عمارة – فنون"- الكليات التكنولوجية) وفقًا للتخصصات الموضحة بشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي.

2- طلاب الثانوية الصناعية نظام (3سنوات) يسمح لهم بالتقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات التكنولوجية فقط بشرط حصول الطالب علي نسبة 70% من المجموع الكلي.

3- سيتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات وبأسبقية المجموع الكلى ووفقًا للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقي شروط وقواعد القبول.

4- يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية من خريجي عام 2019 (حداثة المؤهل).

5- أن يكون الطالب حاصل على المؤهل في إحدى التخصصات المذكورة بالبيان فقط.