لجأت السلطات الباكستانية إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، للاعتراض على قرار السلطات الهندية الخاص بإلغاء الوضع الدستوري الخاص لولاية جامو وكشمير المتمتعة بحكم ذاتي، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم".

وتسعى وزارة الخارجية الباكستانية للحصول على مشورة قانونية من الخبراء لتقديم خطة عمل مفصلة إلى الحكومة، وتعتقد أنّ تصرفات نيودلهي في هذا المجال تنتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ووقع صباح اليوم الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، مرسوما بإلغاء الوضع الخاص لهذه الولاية وللحكم الذاتي الذي تتمتع به، وتم إحالة مشروع قانون بهذا الشأن إلى البرلمان.

ومنطقة جامو وكشمير، هي الولاية الهندية الوحيدة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها، ويطالب الانفصاليون الذين ينشطون فيها، إما بإعلان استقلالها عن الهند أو الانضمام إلى باكستان.