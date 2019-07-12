نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ضحايا حادث تصادم قطارين بإقليم البنجاب بباكستان، أمس الخميس، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وتقدم الأزهر، بحسب بيان صادر عنه، بخالص العزاء لباكستان حكومة وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يقي البلاد والعباد من كل مكروه وسوء.

وأعلن مسؤولون باكستانيون، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين بإقليم البنجاب إلى 16 قتيلا و78 مصابا.

وقال مسؤول بالحكومة الإقليمية، إنه تم إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات فيما أفادت السلطات بأن الجيش الباكستاني يشارك في عمليات الإنقاذ، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية .

وكان قطار ركاب اصطدم بقطار آخر للشحن أثناء وقوفه داخل محطة قطار في مدينة "رحيم يار خان".