تعهدت القوات الكردية في سوريا، اليوم، بالتصدي للعملية التركية المرتقبة في شرق الفرات شمال البلاد.

وطالبت الإدارة الذاتية الكردية بشمال شرق سوريا، وفقا لقناة "العربية الحدث" في نبأ عاجل لها، المجتمع الدولي، بمنع تركيا من تنفيذ عمليتها العسكرية شرق الفرات.

واستعدت القوات الكردية في شمال شرقي سوريا لحرب ضد تركيا، حيث تم حفر عدة أنفاق وإقامة مستشفيات ميدانية تحت الأرض، وتحويل عشرات المنازل إلى مواقع محصنة.

يأتي هذا في وقت تحشد فيه أنقرة قواتها عند حدودها مع سوريا، استعدادا لشن عملية عسكرية جديدة ضد وحدات حماية الشعب الكردية.