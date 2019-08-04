أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أن بلاده ستشن عملية عسكرية في سوريا شرق الفرات، مبينًا أنَّها أعلمت موسكو وواشنطن بذلك، حسبما أفادت "سكاي نيوز".

وهيمنت التضييقات التي تمارسها السلطات التركية بحق اللاجئين السوريين خاصة في إسطنبول على كثير من تقارير وسائل الإعلام الغربية، لا سيما أن الرئيس التركي لطالما كان الرجل الذي يتفاخر بحسن استقباله وتعامل بلاده معهم منذ اندلاع شرارة الاضطرابات في سوريا عام 2011، وكأنهم الأنصار الذين استقبلوا المهاجرين وأكرموهم.

تقارير عدة أثبتت أنَّ أوضاع اللاجئين السوريين وأحوالهم تغيرت وأصبحت التضييقات علامة مميزة لهم، في وقت يرى مراقبون أن هذه الإجراءات كشفت الوجه الحقيقي للنظام التركي، واستغلاله ورقة اللاجئين السوريين لتحقيق مكاسب سياسية.