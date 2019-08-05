التقى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف في المنيا، بقيادات وأئمة الدعوة والإداريين بإدارات أوقاف: ملوي، دورة، بنى عبيد، ديرمواس، موجها بضرورة تكثيف العمل الدعوي خلال هذه المرحلة، وتبصير المواطنين بفضل الأضحية وشروطها، وما يتعلق بها من أحكام شرعية بما يحقق النفع العام وتعظيم ثواب الأضحية.

وطالب "عبدالرازق" الأئمة بإبراز الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، بجانب دورها الدعوي، الأمر الذي غرس الثقة وأعاد الطمأنينة بين المواطن وبين الإمام.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن صكوك الأضاحي متوفرة بالمساجد الكبرى ومقرات الإدارات الفرعية ومقر المديرية، قائلا: "مستعدون لتوصيل الصكوك إلى مكان أي مواطن ومنزله لمن يرغب فى شراء الصكوك لتحقيق أكبر قدر من النفع العام لأبناء الوطن".