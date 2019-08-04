الإعدام لمتهم والمؤبد لـ2 قتلوا سائق دراجة بخارية في المنيا

قضت اليوم الأحد محكمة جنايات المنيا، بإعدام متهم واحد، والمؤبد لـ2 متورطين في قتل سائق دراجة بخارية بمدينة المنيا.

قضت المحكمة بإعدام المتهم الأول حضوريا "م. س. ع"، شنقا حتى الموت، والمؤبد لكلا من: "ي. م. س"، و"أ. أ. ع"، لتورطهما في اختطاف دراجة بخارية، وقتل صاحبها المجنى عليه "محمد. أ. ب" بمدينة المنيا.

وكانت محكمة الجنايات قضت في 2 يونية الماضى بإحالة أوراق الأول إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في قرار إعدامه شنقا، بتهمة قتل المجني عليه بمدينة المنيا بعد الاستيلاء على دراجته البخارية ونهب محتوياته الشخصية في شهر سبتمبر الماضي بمدينة المنيا، وترك جثته ملقاة على حافة مصرف المحيط.

وكان المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، أحال المتهمين في شهر يناير الماضي للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 2817 لسنه 2018 كلي جنوب المنيا، بتهم إحراز أسلحة نارية وعزم النية والقصد على قتل شخص وإيهامه بتوصيلهم والاستيلاء على الدراجة البخارية ومحتوياته الشخصية.