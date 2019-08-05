تفقد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، مقر كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، للاطمئان على عملية تصحيح أوراق الطلاب المطعون عليها، وتأكد من أن الأمور تسير في هدوء وسرية بما يضمن حق الطالب.

وأوصى "عباس"، المصححين بالالتزام بالتعليمات الواردة والنظر بعين الاعتبار إلى مصلحة الطالب، مشددًا على ضرورة قراءة الورقة المطعون عليها قراءة متأنية وكاملة حتى يضمن الطالب حقه.

وأعلن أنه سيتم بدءً من اليوم نشر نتائج المواد المطعون عليها تباعًا حسب ما ينتهي إليه التصحيح، على بوابة الأزهر الشريف، بالإضافة إلى الصفحة الخاصة بكل طالب التي سجل فيها مواد الطعن، وهي خدمة إلكترونية جديدة للتيسير على الطلاب، مبينًا أنه سيستمر فتح باب التقدم للطعون إلى يوم الخميس 22 أغسطس 2019.

وقال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن إجمالي عدد الطعون وصل إلى 35 ألفا و835 طعنًا، موضحًا أنه تعرف الطلاب على 27 ألفا و188 ورقة ورقة، وتصحيح 26 ألف ورقة وما زال التصحيح جاريًا، كما لاتزال الإدارات التعليمية وعددها 198 مقرًا تستقبل الطلاب الراغبين في عملية الطعون.

من جانبه، قال الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، إنَّ الإقبال على الطعون انخفض خلال الأيام الأخيرة، موضحًا أن مادة الأحياء ما زالت تتصدر مواد الطعون ويليها الكيمياء والفيزياء والنحو والتفسير واللغة الإنجليزية والصرف.

وأوضح رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، أن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، يتابع يوميًا أعمال الطعون، ودائمًا ما يحث على الجدية والالتزام بالظوابط المعمول بها في مراجعة أوراق الطلاب المطعون عليها، ووضع مصلحة الطالب نصب الأعين مع الحفاظ على سرية العمل.