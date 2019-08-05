قال يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إن 33 مدرسة بواقع 581 فصلا دراسيًّا ستدخل الخدمة لأول مرة هذا العام، لتصبح جاهزة للعمل مطلع العام الدراسي 2019 - 2020، منها ما يمثل إنشاءات جديدة أو توسعات رأسية وأفقية داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية، وذلك في إطار السعي لخفض الكثافات.

وأشار "الديب" إلى أنه جارٍ تكوين وتوفير هيئة التعليم بهذه المدارس، سواء من قيادات إدارة مدرسية أو معلمين، كما عقد اجتماعًـا مع مديري عموم الإدارات ومدير عام التعليم الفني، ومدير إدارة الأمن، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة.

وأكد "الديب" ضرورة حصر ومتابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس، ومدى جاهزيتها، استعدادا للعام الدراسي، وضرورة تشكيل لجان التوريدات بكل إدارة تعليمية لاستلام التوريدات والمستلزمات الواردة من لجنة التعليم بديوان عام المحافظة، والخاصة بخطة تطوير المدارس، ورفع كفاءتها، وضرورة تكاتف جميع الجهود بما يعود بالنفع للصالح العام لأبنائنا الطلاب ولتعليم الإسكندرية.