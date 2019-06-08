"تعليم الإسكندرية": 48 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة

بدأ طلاب شهادة الثانوية العامة في محافظة الإسكندرية، اليوم، امتحانات الدور الأول، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وسط استعدادات خاصة لمديرية التعليم بالمحافظة.

وقال مصطفى العجمي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن 48 ألف طالب بدأوا امتحان اللغة العربية في 140 لجنة امتحانية، وجارٍ متابعتهم من خلال 9 غرف عمليات، منها غرفة مركزية بالمديرية، و8 غرف بالإدارات التعليمية.

وأضاف العجمي، أنه جرى التشديد على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات وتوزيع المهام على المراقبين ومراعاة معدلات الكنترول، وتوقيع العاملين باللجنة على إقرارات الموانع وتعليمات الامتحانات، وحظر الدخول بالهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وأوضح أنه جرى التنسيق مع الأمن العام ومديرية الأمن والصحة والتموين وأمن مديرية التربية والتعليم، لمتابعة خطوط سير الامتحان من ناحية، والتنسيق من ناحية أخرى مع اللجنة الثلاثية، وشرح التعليمات، لتوفير بيئة آمنة للطلاب في الامتحانات وتجهيز الاستراحات لرؤساء اللجان، البالغ عددها 23 استراحة بجميع الإدارات.

يذكر أن 659 ألفا و253 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة يؤدون، اليوم، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، داخل 1817 لجنة سير موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.