أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الحادث الإرهابي الخسيس الذي وقع بمنطقة قصر العيني أمام معهد الأورام، نتيجة اصطدام سيارة مفخخة بثلاث سيارات أثناء سيرها عكس الاتجاه، مما أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين.

وأكد مفتي الجمهورية، في بيان أصدره اليوم، أن "تلك الجماعات الإرهابية لا تراعي حرمة الدماء ولا الشهر الحرام، بل كل هدفها أن تسفك دماء الأبرياء وترهب الآمنين، وتثير الاضطراب بين الناس".

وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى أسر الضحايا داعيًا الله أن يرحمهم ويغفر لهم ويلهم أهليهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كيد الخائنين.

وكشفت وزارة الداخلية، عن أنَّ الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار الواقع بمحيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، أوضح أن داخلها كمية من المتفجرات أدى تصادمها إلى انفجارها، موضحين أنَّ السيارة كان مُبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان أصدّرته، اليوم، أنَّ الفحص المبدئي أكّد أنَّ الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بـ3 سيارات وذلك في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، وبالفحص والتحري وجمع المعلومات، أشارت التقديرات، الأولى إلى أنَّ السيارة كان يتمّ نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.