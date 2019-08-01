قال الدكتور علي مقصود، خبير استراتيجي وعسكري سوري، إن جميع الأطراف المشاركة في محادثات أستانة، حاولت تحسين الأحوال الميدانية لقواتها على أرض الواقع في سوريا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "extra news"، مساء اليوم، أن الجانب التركي قدم تعزيزات ودعما لوجستيا وقتاليا للمجموعات المسلحة، للسيطرة على نقاط حاكمة مع تغيير خارطة السيطرة ضدها خلال الفترة الماضية.

وتابع أن الجيش السوري في لحظة خاطفة وسريعة، استطاع مع حلفائه قلب كل هذه المعادلات، ورسم خارطة جديدة تنسجم مع موقف الدولة السورية. وأردف، أن الجانب التركي بات يعاني الكثير من التصدعات الداخلية، بالإضافة إلى خلافات مع حلف الناتو والولايات المتحدة بشكل خاص، ما سيكون له أثر إيجابي في إعطاء دفعة للعملية السياسية، وستكون القاعدة التي تنطلق منها العملية السياسية، اللجنة الدستورية.

وواصل أن الموقف التركي لم يعد بمقدوره تعطيل مسار العملية السياسية في سوريا لأنه فقد كل أوراقه، وقال: "الجيش السوري يدمر كل تحصينات ومقرات ومستودعات الجماعات الإرهابية ويلحق بهم خسائر وهزيمة كبرى، ولولا أن هناك مدنيين لكان الجيش حسم هذه العملية وأغلق ملف جيش إدلب".