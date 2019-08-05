اتهمت وزارة الدفاع الروسية مسلحي فصائل المعارضة في سوريا بقصف قاعدة حميميم، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وأعلن الجيش السوري، اليوم، أنه سيستأنف عملياته القتالية في محافظة إدلب، التي تشهد ومحيطها وقفا لإطلاق النار لليوم الرابع على التوالي.

وتأتي هذه الخطورة بعد إعلان دمشق موافقتها على هدنة مشروطة بتطبيق اتفاق روسي تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب شمالي سوريا.

واتهمت قيادة الجيش، وفق بيان نشره الإعلام السوري الرسمي، "المجموعات الإرهابية المسلحة، المدعومة من تركيا" بأنها "رفضت الالتزام بوقف إطلاق النار وقامت بشن العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة".