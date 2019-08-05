كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تسلمت ملياري دولار قيمة الشريحة الأخيرة من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار، أمس.

وقال معيط، لـ"الوطن"، إن قيمة الشريحة بالفعل أدرجت في حسابات البنك المركزي المصري، مؤكدا أن التعاون الفني لا يزال قائمًا مع صندوق النقد الدولي، والتعاون الفني، مستمر في إطار المساعدات الفنية، والدعم لإصلاح الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة للدولة، وكذلك دعم الاقتصاد الكلي.

كانت الحكومة وقعت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016؛ لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، مقابل قرض قيمة 12 مليار دولار.

وحصلت مصر على 5 شرائح من قرض الصندوق قبل صرف الشريحة الأخيرة بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار، ولا يزال اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي ساريا حتى نهاية نوفمبر المقبل، رغم صرف الشريحة الأخيرة من القرض.