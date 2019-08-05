قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، مد أجل الحكم في قضية رشوة رئيس حي الدقي، للحكم بجلسة 3 سبتمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال عبداللاه، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني، وسكرتارية صلاح مصطفى.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول "نادر سعد" تقاضى 250 ألف جنيه، ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز، تبلغ قيمتها مليوني جنيه من مالكي العقار مقابل تغاضيه عن البناء المخالف، والذي تزيد قيمته عن 10 ملايين جنيه.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم رئيس حي الدقي، طلب من المتهمين الثالث والخامس بواسطة المتهم السادس والسابع نصف مليون جنيه وشقة سكنية بمبلغ يقل عن ثمنها الأصلي بمليون و700 ألف جنيه على سبيل الرشوة.