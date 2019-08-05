أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، القرار، للاطلاع عليه اضغط هنــــــــا.