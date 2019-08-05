قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن الحادث الإرهابي الذي وقع بجوار معهد الأورام بالمنيل لم يكن المستهدف منه المعهد بذاته، وإنما كان مخططا لتنفيذ عمل أكبر مما حدث لمعهد الأورام.

وأضاف "عكاشة" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم" والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن توّصل وزارة الداخلية المصرية عبر خبرائها والمعمل الجنائي لتفكيك شفرة الحادث، الذي لم يكن واضح المعالم يعكس قدرة الوزارة وتمتعها بقدر عال من الاحترافية والمهنية، والذين كانوا حريصين على الخروج للرأي العام المصري بالحقائق بأسرع وقت ممكن.

وتابع: "إحنا قدام درجة عالية جدا من الشفافية"، موضحا أن البصمات الخاصة بالجناة تعيد للأذهان الضربات الإجهاضية، التي قامت بها وزارة الداخلية تجاه مجموعة من خلايا حسم، والتي وصل بعض أعضائها إلى ملاذات آمنة في مدينتي العبور والسلام.

وأكد عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب أن بصمات جماعة "حسم" ظاهرة وبقوة في ذلك العمل الإرهابي، الذي وقع أمس لاتقانها مثل ذلك الأمر من العمليات الإرهابية.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة هي الأعلى ضمن المحافظات في نسب العمليات الأمنية والضربات الأمنية الناجحة وتحتل المرتبة الأولى، وتليها القاهرة في الاستهداف من قبل التنظيم الإرهابي: "الإخوان طول الوقت بيحاولوا يدخلوا على الأحداث اليومية للمواطنين لإحداث شكل من أشكال التوتر".

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء أمس الأحد، نتج عن اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، بـ3 سيارات، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وتبين بعد الفحص أن السيارة كانت محملة بالمتفجرات، بحسب بيان الداخلية.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.