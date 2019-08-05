السقا والحضري وصلاح عبدالله ينعون ضحايا حادث انفجار المنيل

نعى عدد من نجوم الفن والغناء والرياضة ضحايا حادث الانفجار الذي وقع في محيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، نتيجة تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بـ3 سيارات أخرى، بعبارات مؤثرة، عبر حساباتهم الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال الفنان أحمد السقا، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الله يرحم ضحايا حادث معهد الأورام و يشفي المصابين ويحفظ مصر من كل سوء".

بينما نعى عصام الحضري حارس المنتخب الوطني المصري السابق ضحايا الانفجار قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعوان خالص التعازي لأسر ضحايا انفجار المنيل، اللهم أجرهم في مصيبتهم وألهمهم الصبر والسلوان".

وغرد الفنان صلاح عبدالله: "معهد الأورام بالمنيل 17 حالة وفاة…شهداء بإذن الله 32 مصاب.. نسألك الشفاء التام والعاجل يا الله قولوا يارب".

وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، ناتجًا عن اصطدام سيارات أمام المعهد، وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الحادث أسفر عن مصرع 19 مواطنًا وإصابة 30 آخرين، بينهم 5 حالات حرجة، مشيرة إلى احتمالية وجود جثث في مياه النيل.

وكانت ترددت أنباء عبر مواقع التواصل بأن الانفجار وقع داخل المعهد نتيجة انفجار خزان أكسجين، إلا أن جامعة القاهرة نفت ذلك، حيث أكد المكتب الإعلامي للجامعة، أن المعلومات المبدئية لسماع دوي انفجار ناحية معهد الأورام التابع للجامعة تؤكد أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام.

ونفى المكتب الإعلامي للجامعة، أي حديث عن انفجار داخل معهد الأورام، مشيرا إلى أن الانفجار وقع نتيجة حادث التصادم بالشارع الرئيسي أمام المعهد وليس بداخله كما يحاول البعض التصريح بذلك، مشيرا إلى أن الحماية المدنية وهيئة الإسعاف تقومان بعملهما حاليا لاحتواء الأمر.