زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بيت المسنين التابع لكنيسة مارجرجس سيدي بشر، على هامش زيارته للكنيسة وترأس القداس الإلهي احتفالا بمرور 60 عاما على صلاة أول قداس بالكنيسة.

وشهدت الزيارة فرحة المسنين والمسنات، حيث يتم توزيعهم على دورين بمبنى خدمات الكنيسة، وقام البابا بالصلاة لهم وتوزيع هدايا تذكارية عليهم.

جاء ذلك بحضور الآباء الكهنة رعاة الكنيسة، والقمص إبرام إميل، وكيل البطريركية، والأنبا بافلي أسقف عام شباب الإسكندرية وقطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون أسقف عام قطاع غرب، والأنبا هيرمينا أسقف عام قطاع شرق.