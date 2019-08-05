أعلنت وزارة الأوقاف، منذ قليل، أن إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي بالمديريات الإقليمية 24825 صكًّا، بمبلغ 44 مليونًا و685 ألف جنيه.

وقرر وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها 30 ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الإسكندرية من الموارد الذاتية للوزارة، وذلك بعد أن حققت مديرية أوقاف الإسكندرية الألف صك الرابعة ليصل إجمالي مبيعاتها إلى ٧٢١ ألف جنيه.

وأوضحت الوزارة أن المكافآت الخاصة بالعاملين بكلف صكوك الاضاحي لا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك، التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاح.