10 أنواع من الأضاحي يحرم ذبحها.. تعرف عليها

تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وحرص البعض على ذبح الأضاحي أسوة بنبي الله إبراهيم، أوضح الشيخ شوقي عبد اللطيف وكيل أول نائب وزير الأوقاف الأسبق ورئيس قطاع الشؤون الدينية الأسبق، في حديثه لـ"الوطن" أنواع الأضاحي المحرم ذبحها، وتناول لحومها.

1- لحم الخنزير: الخنزير حيوان نجس يعيش على الأوساخ والقاذورات، وهو ما تأباه النفس السوية وتعافه وترفض تناوله، لما فيه من إخلال بطبع الإنسان ومزاجه السوي الذي خلقه الله -عز وجل- فيه، كما أن لحمه لا ينظف أو يتطهر خلال عملية الطهي.

2- الميتة: وهي ما مات حتف أنفه سواء موتًا عاديًا أو بالشيخوخة أو بالإصابة بالأمراض أو بالذبح، حيث لا يجوز على المسلم شرعًا تناول أي حيوان ميت.

3- الدم: حيث يحرم تناول الدم المسفوح، ويستثنى من ذلك الكبد والطحال.

4- الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها: ويحرم الإسلام أكل كل ما ذبح لغير الله أو ذكر عليه غير اسم الله -عز وجل-.

5- المنخنقة: هي الذبيحة التي تخنق حتى تموت.

6- الموقوذة: هي التي ضربت بعصا أو بحجر إلى حد الموت بسبب الألم.

7- المتردية: وهي البهيمة الواقعة من ارتفاع عالٍ، والتي ماتت إثر السقطة.

8- النطيحة: وهي البهيمة التي ماتت نتيجة التحارب أو التناطح مع البهائم الأخرى.

9- ما أكل السبع: والمقصود به هو ما جرحه الحيوان المفترس، وتبقى جزء من جثته بعد أكل كفايته منها، ولما كانت الحيوانات المفترسة عادة ما تأكل الجيف الحاملة للجراثيم الممرضة، فإن هذه الجراثيم تنتقل إلى الفريسة الجديدة عن طريق الحيوان المفترس، فيسبب ذلك وقوع الأمراض عند أكل لحومها.

10- الجلالة: هي التي تأكل العذرة "أي النجاسة"، ويعني تأكل نجاسة الآدمي وروث الحمير وما أشبه ذلك من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيرها حتى يتغير ريحها، وإذا ما حبست الجلالة بعيدًا عن العذرة وعلفت علفًا طاهرًا وطاب لحمها جاز أكلها.

وجاءت هذه الأصناف جميعها في الآية الكريمة "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق" المائدة، والآية الكريمة "قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس، أو فسقًا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم".