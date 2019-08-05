قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جماعة الإخوان تهدد وجود الدولة المصرية، واصفًا الإخوان بـ"خوارج هذا الزمان"، موضحًا أنه لولا أفكار القيادي الإخواني سيد قطب التكفيرية التي كفر فيها الحاكم، لما وصلنا لما نحن فيه الآن، فجميع أفكار حسم التابعة للإخوان مستقاة من أفكار سيد قطب.

وأضاف " الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "تن"، أن الدولة المصرية كادت أن تضيع، وقدر الله لها أن تبقى وستبقى بوعي المصريين، فهذا الوطن لن يكون له وجود إلا بتعاون المصريين، مشددًا على أننا بحاجة لخارطة طريق طويلة مثل برنامج الاصلاح الاقتصادي لمواجهة الإرهاب.

وتساءل: "هذه الدماء التي تُسال بسبب التفجيرات الإرهابية في رقبة من؟"، مشددا على أن مصر تواجه الإرهاب والإهمال والفساد، وفي نفس الوقت تخوض معركة البناء من أجل هذا الوطن.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء أمس الأحد، نتج عن اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، بـ3 سيارات، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وتبين بعد الفحص أن السيارة كانت محملة بالمتفجرات، بحسب بيان الداخلية.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.