قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تهتم بتطوير حركة النقل في مصر عن طريق إدخال "المونوريل" للمرة الأولى كوسيلة انتقال في مصر لربط العاصمة الجديدة بالقاهرة.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الحكومة المصرية خلقت مجتمعا عمرانيا جديدا وعصريا، وكان يلزمه خط نقل لربطه بالقاهرة لتيسير حركة النقل للموظفين، موضحا أن "المونوريل"، مشابه لمترو الأنفاق، كقطار معلق بشبكة من الأعمدة بدلا من القضبان، التي يجري إقامتها على الأرض ويعمل بالكهرباء كوسيلة انتقال صديقة للبيئة.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن عدد الركاب اليومي له سيصل لمليون راكب يوميا، ويوفر وسيلة انتقال آمنة وعصرية ويمكن الاعتماد عليها "مفيش فيه مشاكل مثل الاختناقات المرورية وهي القيمة الحقيقية لتلك الوسيلة بخلاف السرعة في نقل الركاب إلى وجهتهم المحددة".

وأشار إلى أن توطين صناعة وسائل النقل هو أمر يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما خاصا بقطاعيه: السيارات التقليدية أو الكهربائية أو وسائل النقل الجماعي والقطارات والجرارات.

وتابع: "رئيس الوزراء لما كان في ألمانيا مؤخرا عرضت شركة سيمنز عليه خطتها لتصنيع جرارات السكك الحديدية في مصر وهو مشروع طموح لو تم هتبقى المرة الأولي في تاريخ مصر تصنيعها لتلك الجرارات الخاصة بالسكك الحديدية".

وواصل حديثه: "إحنا بنسير قدما في هذا الاتجاه، لأن فيه احتياج دايما في مصر لهذه الوسائل، وبدلا من استيرادها فالأوفر والأضمن هو تصنيعها".