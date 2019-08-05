تورط بنك بريطاني مملوك لقطر في تقديم خدمات مالية لمنظمات مرتبطة بـ"جماعات متشددة" في المملكة المتحدة، بحسب تقارير إعلامية مختلفة.

مصرف "الريان" الذي تسيطر عليه الدولة القطرية يقدم خدمات لمنظمات بينها 15 مثيرة للجدل، منها 4 "مسجد و3 جمعيات خيرية"، تعرضت حساباتها في مصارف بريطانية أخرى للتجميد، حسبما ورد في تقرير مصور عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وبحسب التقرير، تعرض عدد من عملاء مصرف الريان القطري المتواجد في بريطانيا لتجميد حساباتهم في بنوك غربية أخرى في إطار حملات أمنية ضد الإرهاب، ومن بين عملاء "الريان"، منظمة تقول إنها خيرية وهي محظورة في الولايات المتحدة إثر تصنيفها بمثابة كيان إرهابي، من جراء دعمها للخطاب المتشدد فضلا عن ارتباطها بحركة حماس الفلسطينية.

ووفق ما ذكرت "سكاي نيوز"، يرتبط البنك القطري بأصوات متشددة تدافع عن زواج الأطفال وختان الإناث، إلى جانب عقوبات مثل الإعدام الذي ألغته أغلب الدول الغربية، وفي الوقت الحالي، تخضع أربع مجموعات تتعامل مع بنك الريان، لتحقيقات من قبل لجنة الأعمال الخيرية في بريطانيا، إثر الاشتباه في علاقتها بأهداف تنظيم الإخوان الإرهابي.

وتعمل قطر بشكل ممنهج على دعم أصوات متشددة في بريطانيا، حيث الدعم القطري لهذه التنظيمات دفع باتجاه التطبيع مع الخطاب المتشدد في بريطانيا، وهو أمر يتعارض مع القيم الليبرالية التي تسري في بريطانيا.